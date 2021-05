Milan-Cagliari 0-0 al 90′: i rossoneri sprecano e tremano | Serie A News

È terminato il match Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A. Ecco com'è andata la partita dei rossoneri di Stefano Pioli

Spreca un'occasione campale il Milan che non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Cagliari. Nel secondo tempo della gara i rossoneri, che producono un forcing tutto sommato sterile, non riescono a sbloccare il risultato dovendosi invece salvare grazie a Donnarumma in due occasioni create dai sardi. Un paio di tiri di Castillejo e poco più negli ultimi quarantacinque minuti disputati a San Siro.