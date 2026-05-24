PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cagliari, Pavlovic: “Dobbiamo essere concentrati e fare di tutto per vincere”

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Milan-Cagliari, Pavlovic: “Dobbiamo essere concentrati e fare di tutto per vincere”

Milan-Cagliari, Pavlovic: 'Dobbiamo essere concentrati e fare di tutto per vincere'
Il giocatore rossonero Strahinja Pavlovic ha parlato prima della partita tra Milan-Cagliari (prevista per le 20:45) a 'MilanTV'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che questa sera si giocano la qualificazione in Champions League: servono i tre punti contro la squadra di Pisacane. Prima della partita delle 20:45 a San Siro, ha parlato il giocatore rossonero Strahinja Pavlovic. Ecco le sue parole a 'MilanTV'.

"Vogliamo vincere stasera e questo sarebbe il miglior regalo per me (per il compleanno). Siamo preparati. Stasera è molto importante e sappiamo che dobbiamo vincere se vogliamo giocare la Cahmpions. Dobbiamo essere concentrati e fare di tutto per vincere. Un altro gol? Speriamo".

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