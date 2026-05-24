Milan-Cagliari, le parole di Giulini

Sulla stagione del Cagliari: "Il percorso è stato positivo e ha rispecchiato esattamente le nostre aspettative initiali. Molti ragazzi sono migliorati notevolmente. Ci ha fatto un enorme piacere assistere alla crescita di giovani cresciuti nel nostro vivaio, come Obert, autore di una stagione pazzesca. Abbiamo registrato anche i progressi di Adopo e l'evoluzione nel cambio di ruolo di Gaetano e Rodriguez. Era proprio ciò che speravamo di ottenere, anche grazie all'inserimento dei tecnici provenienti dal settore giovanile".