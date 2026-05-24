Sugli obiettivi per il futuro: "Il cammino è andato esattamente come volevamo. Abbiamo raggiunto la salvezza superando diverse difficoltà, ma siamo rimasti sempre sopra la linea di galleggiamento. Nel corso del campionato abbiamo lanciato molti elementi italiani. Inoltre, i dati dicono che siamo la prima o la seconda squadra più giovane dell'intero torneo, e questo ci rende davvero felici".
Su Pisacane: "È una persona di grandissimo valore che conosco da quasi 10 anni. Gli ho consigliato io di allenare 4 anni fa e ha fatto un bel percorso. Ha carisma, leadership e una cultura del lavoro fuori dal comune. Quest’anno, pur avendo diversi ex compagni, è riuscito a trasmettere la sua dedizione".
Sulla Primavera: "Voglio complimentarmi con mister Gallego per aver raggiunto una salvezza incredibile vincendo per 3-0. È un anno in cui molti giovani sono saliti, con difficoltà nello schierare un undici sempre valido. È stato fondamentale restare in Primavera 1, complimenti a tutti".
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