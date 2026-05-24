PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cagliari, Giulini: “Pisacane ha trasmesso subito la sua mentalità. Siamo felici della nostra stagione”

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Milan-Cagliari, Giulini: “Pisacane ha trasmesso subito la sua mentalità. Siamo felici della nostra stagione”

Tommaso Giulini, presidente Cagliari
Il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha parlato prima della partita tra Milan-Cagliari (prevista per le 20:45) a 'DAZN'
Redazione PM

Ultima partita della stagione per il Milan che questa sera si gioca la qualificazione in Champions League contro il Cagliari. Prima della gara delle 20:45 a San Siro, ha parlato il presidente rossoblù Tommaso Giulini. Ecco le sue parole a 'DAZN'.

Milan-Cagliari, le parole di Giulini

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Sulla stagione del Cagliari: "Il percorso è stato positivo e ha rispecchiato esattamente le nostre aspettative initiali. Molti ragazzi sono migliorati notevolmente. Ci ha fatto un enorme piacere assistere alla crescita di giovani cresciuti nel nostro vivaio, come Obert, autore di una stagione pazzesca. Abbiamo registrato anche i progressi di Adopo e l'evoluzione nel cambio di ruolo di Gaetano e Rodriguez. Era proprio ciò che speravamo di ottenere, anche grazie all'inserimento dei tecnici provenienti dal settore giovanile".

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Sugli obiettivi per il futuro: "Il cammino è andato esattamente come volevamo. Abbiamo raggiunto la salvezza superando diverse difficoltà, ma siamo rimasti sempre sopra la linea di galleggiamento. Nel corso del campionato abbiamo lanciato molti elementi italiani. Inoltre, i dati dicono che siamo la prima o la seconda squadra più giovane dell'intero torneo, e questo ci rende davvero felici".

Su Pisacane: "È una persona di grandissimo valore che conosco da quasi 10 anni. Gli ho consigliato io di allenare 4 anni fa e ha fatto un bel percorso. Ha carisma, leadership e una cultura del lavoro fuori dal comune. Quest’anno, pur avendo diversi ex compagni, è riuscito a trasmettere la sua dedizione".

Sulla Primavera: "Voglio complimentarmi con mister Gallego per aver raggiunto una salvezza incredibile vincendo per 3-0. È un anno in cui molti giovani sono saliti, con difficoltà nello schierare un undici sempre valido. È stato fondamentale restare in Primavera 1, complimenti a tutti".

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