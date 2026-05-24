Tutto da rifare per il Milan, il Cagliari pareggia al 20' minuto del primo tempo. Gennaro Borrelli ha risposto ad Alexis Saelemaekers, ristabiendo l'equilibrio. Di seguito, il racconto del gol dell'attaccante della formazione sarda.
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Milan-Cagliari 1-1, Borrelli ristabilisce l’equilibrio: tutto da rifare
Il Cagliari di Fabio Pisacane ristabilisce l'equilibrio a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri: il racconto del gol di Gennario Borrelli
Milan-Cagliari 1-1, il racconto del gol di Borrelli—
Tutto nasce dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Yerry Mina colpisce di testa e la palla rimane buona per Borrelli, che anticipa Maignan in scivolata e fa 1-1. A nulla sono serviti i tentativi di recupero di Gabbia e Gimenez.
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