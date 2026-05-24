Milan-Cagliari 1-1, il racconto del gol di Borrelli

Tutto nasce dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Yerry Mina colpisce di testa e la palla rimane buona per Borrelli, che anticipa Maignan in scivolata e fa 1-1. A nulla sono serviti i tentativi di recupero di Gabbia e Gimenez.