Sassuolo-Milan 0-0, Pioli: “Florenzi infortunio grave. Su Rebic e Origi…”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi al 'Mapei Stadium'. Ecco le sue dichiarazioni: "Avrei preferito subire un gol e vincere la partita. Noi siamo partiti molto bene, abbiamo giocato un bel calcio, veloce e con delle belle situazioni, non trovando il passaggio positivo. Poi abbiamo fatto confusione, lasciando qualche ripartenza. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità, giocando in maniera frenetica e non riuscendo a vincere una partita che poteva essere vinta".