Lazio-Milan 1-2, Sarri: “Abbiamo sofferto poco, ma quanti palloni persi!”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' dopo Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022

Se lo stadio con pochi tifosi ha influito : "Non penso, è chiaro che se lo stadio fosse stato in condizioni diverse magari un pizzico d'aiuto in più ci poteva arrivare, ma la squadra ha dato tutto".

Se la Lazio non in Europa può cambiare qualcosa, mercato compreso: "Questo bisogna chiederlo alla società, per me non cambia niente".