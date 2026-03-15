Lazio-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida con un buono stato di forma, avendo vinto le ultime due partite di Serie A, tra cui il Derby, ed entrambe con Mike Maignan imbattuto. Questo dimostra una solidità difensiva ritrovata e una determinazione a mantenere il ritmo in campionato, per consolidare il proprio secondo posto e provare ad avvicinare l'Inter capolista. Con Rabiot squalificato, Allegri scioglierà solo in giornata il dubbio su chi lo sostituirà tra Ricci e Jashari, con quest'ultimo leggermente avvantaggiato. Ancora ai box Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez, diffidati Athekame, Fofana, Modrić, Saelemaekers.

"Sarà una partita difficile, loro ti concedono pochi spazi e fanno molta pressione in zona palla". È l'analisi in conferenza stampa di Massimiliano Allegri. "Domani giocherà uno tra Jashari e Ricci, ma l'importante è che la squadra sia ordinata, attenta nella fase difensiva fino alla fine, perché loro segnano molto negli ultimi minuti della partita".

QUI LAZIO — La Lazio ha mostrato una forma altalenante nelle ultime uscite, ma la recente vittoria contro il Sassuolo ha dato fiducia alla squadra della capitale. Nonostante alcune difficoltà, i biancocelesti hanno dimostrato di poter competere contro avversari di alto livello. La sfida contro il Milan rappresenta un'opportunità per consolidare il buon momento e dimostrare il proprio valore. La Lazio cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo. Attenzione alla rapidità e alla tecnica del trio offensivo Isaksen-Maldini-Zaccagni, il loro stato di forma sta crescendo e saranno le frecce più appuntite all'arco di Sarri.

"Il Milan è una squadra che ti colpisce anche quando non è in controllo della partita, sarà un match in cui non dovremo concedere campo aperto e non portarli in area. Partita difficilissima tatticamente". Sono state le parole di Maurizio Sarri alla vigilia del match.

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro la Lazio (6V, 1N), trovando la sconfitta nel parziale il 24 gennaio 2023 (0-4) e il 2 marzo 2025 (1-2).

Il Milan è andato a segno in ben 25 delle ultime 27 partite contro la Lazio in Serie A, realizzando un totale di 43 reti nel parziale, una media di 1.6 a incontro.

La Lazio è, insieme all'Hellas Verona, una delle due avversarie contro cui Rafael Leão ha segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in Serie A (3+4).

DOVE GUARDARE LAZIO-MILAN — In Italia verrà trasmessa in diretta e gratuitamente senza abbonamento su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Marco Guida, assistito da Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti. Il quarto uomo sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR Daniele Chiffi, assistito da Lorenzo Maggioni.

Venerdì alle 20.45 Torino-Parma 4-1 ha aperto il programma della 29ª giornata di Serie A. Sabato si sono giocate alle 15.00 Inter-Atalanta 1-1, alle 18.00 Napoli-Lecce 2-1 e alle 20:45 Udinese-Juventus 0-1. Domenica alle 12.30 Hellas Verona-Genoa, alle 15.00 Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna, alle 18.00 Como-Roma e alle 20.45 Lazio-Milan. Lunedì, in conclusione, Cremonese-Fiorentina alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter* 68; Milan 60; Napoli* 59; Juventus* 53; Como e Roma 51; Atalanta* 47; Bologna 39; Sassuolo 38; Lazio 37; Udinese* 36; Parma* 34; Torino* 33; Genoa e Cagliari 30; Lecce* 27; Fiorentina 25; Cremonese 24; Hellas Verona 18; Pisa 15. (*= una partita in più)