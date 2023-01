Lazio-Milan, Martusciello: “Cercheremo di non soffrire l’assenza di Immobile”

Sul Milan: "Ogni partita racconta una storia differente, al di là del condizionamento da cui si proviene. Noi abbiamo un infortunio importante, Immobile, leader indiscusso. Se il Milan non arriva bene, noi non ci arriviamo senza lui. Cercheremo di non far prevalere questa assenza". Ecco come e dove vedere Lazio-Milan in tv o in diretta streaming >>>