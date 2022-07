Juventus, Allegri: “Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato in conferenza stampa da Las Vegas, citando lo scudetto come obiettivo bianconero. La Vecchia Signora affronterà questa notte in amichevole i messicani del Chivas Guadalajara , prima delle sfide della tournée negli USA . A seguire la Juve giocherà contro Barcellona e Real Madrid.

Ma, come detto, Allegri ha parlato anche degli obiettivi stagionali della Juventus, riferendosi in particolar modo allo scudetto, che manca da un paio d'anni. Queste le sue dichiarazioni: "Come sempre partiamo per centrare tutti gli obiettivi stagionali, sono arrivati giocatori molto importanti, alcuni di esperienza e altri più giovani. Per noi sarà il secondo anno e questa è una buona base di partenza. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto, soprattutto dopo aver chiuso la scorsa stagione senza trofei per la prima volta dopo 10 anni".