Salernitana, Nicola: “Inter la più forte e completa con Milan e Napoli”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di 'San Siro' contro l'Inter. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Per qualche calciatore sarà la prima volta. La crescita passa anche per sfide a cospetto di un avversario di questo rango. Secondo me l'Inter è la più forte e la più completa, minimo allo stesso livello del Milan e del Napoli che sta esprimendo un grande calcio. Ci vorrà una Salernitana di alto livello, concentrata, consapevole".