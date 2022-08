Inter, Lukaku infortunato: è a forte rischio per il derby di sabato

Romelu Lukaku , attaccante tornato quest'estate in prestito all' Inter dopo la stagione trascorsa al Chelsea , si è fermato nel corso dell'allenamento odierno. Ne hanno dato notizia Gianluca Di Marzio , attraverso il proprio sito web ufficiale e, di conseguenza, anche 'Sky Sport'.

Lukaku, infatti, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra . Nelle prossime ore ci saranno ulteriori esami e un'altra valutazione dell'infortunio. Ma, secondo quanto appreso, è praticamente certo il forfait di Lukaku per Inter-Cremonese di martedì a 'San Siro'.

Il bomber belga, classe 1993, poi, è a forte rischio anche per Milan-Inter, il derby di Milano in programma sabato 3 settembre alle ore 18:00. Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>