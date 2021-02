Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Inzaghi / Serie A News

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

Dopo la sconfitta del Milan contro lo Spezia, l’Inter ha un solo obiettivo in testa: il sorpasso. In caso di tre punti, infatti, i nerazzurri supererebbero i cugini, portandosi in testa alla classifica di Serie A. Di fronte ci sarà una Lazio molto in forma, reduce da sei vittorie consecutive in campionato. Per questo motivi ci sono tutti i presupposti per ammirare una partita spettacolare. Queste le formazioni ufficiali di Antonio Conte e Simone Inzaghi:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen; Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Dalla Spagna: Donnarumma non rinnova. Ecco dove andrà. VAI ALLA NOTIZIA >>>