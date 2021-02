Dalla Spagna: “Donnarumma non rinnova. Ecco dove andrà” | Milan News

Milan, a rischio il futuro di Donnarumma in rossonero?

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, lo ha dimostrato anche ieri sera al ‘Picco‘ di La Spezia, è un punto di forza del Milan. Nonostante il ragazzo sia appena un classe 1999, è, sicuramente, uno degli estremi difensori più forti ed ambiti al mondo. Motivo per cui il Milan vorrebbe blindare Donnarumma con un nuovo, lungo e ricco contratto.

L’accordo tra Donnarumma ed il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno e, già da mesi ormai, sono in piedi negoziati con Mino Raiola, il suo procuratore, per il rinnovo. Problema. C’è grande differenza, al momento, tra l’offerta del Diavolo (un contratto fino al 30 giugno 2026 per uno stipendio di 7,5 milioni di euro netti l’anno) e la domanda di Raiola (accordo più corto, massimo due-tre stagioni, per uno stipendio, al contrario, di 10 milioni di euro netti a stagione).

Ecco perché, sebbene si dice ci sia la volontà di Donnarumma di rimanere al Milan, la tanto sospirata firma sul nuovo contratto con il club meneghino ancora non arriva. La società rossonera, va detto, compierebbe un notevole sforzo economico alzando da 6 a 7,5 milioni di euro netti l’anno l’ingaggio del suo numero 99, in un periodo dove, complice anche il CoVid_19, i bilanci dei club di calcio sono tutt’altro che floridi. Eppure, questo, a Raiola ed a Donnarumma potrebbe non bastare.

Almeno questo è ciò che dicono in Spagna. Secondo quanto riferito, infatti, da ‘TodoFichajes.com‘, Raiola non ha intenzione di accettare la proposta del Milan e, pertanto, Donnarumma starebbe già valutando tutte le opzioni sul piatto per il proprio futuro professionale. E non dovrebbe più giocare in Serie A nel prossimo campionato. Secondo il portale web iberico, tutto lascia pensare che Donnarumma, a partire dalla stagione 2021-2022, giocherà titolare tra i pali della porta del PSG.

Il club francese, infatti, sarebbe l’unico disposto ad accontentare le richieste di Raiola sull’ingaggio per il suo assistito. Il manager di origine campana starebbe già negoziando con i dirigenti del PSG e, presto, molto presto, potrebbero esserci novità sul futuro di Donnarumma. Milan, che fai? Te lo lasci scippare così? Maldini, caccia ad un top player da 40 milioni! Vai alla news >>>