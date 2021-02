Inter-Lazio 3-1: nerazzurri primi, superato il Milan / Serie A News

Inter-Lazio 3-1, nerazzurri in testa alla classifica

La vittoria dello Spezia contro il Milan consegna il primato all’Inter su un piatto d’argento. I nerazzurri, nonostante una Lazio in forma smagliante, passano per 3-1 e conquistano il primo posto in classifica. Sensazionale la prova del solito Romelu Lukaku, autore di una doppietta e di un assist che ferma sul nascere i sogni di rimonta dei biancocelesti dopo il gol rocambolesco di Escalante. Dopo 21 giornate da prima della classe, la squadra di Stefano Pioli perde il primato proprio alla vigilia del derby. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Benzema in rossonero. VAI ALLA NOTIZIA >>>