La partita più attesa di questo inizio di stagione: è arrivato il giorno del derby tra Milan e Inter. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà a partire dalle 20:45 allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve cercare di recuperare punti dalla testa, mentre i nerazzurri possono prendere il volo in campionato. Nel prepartita di "DAZN" ha parlato il giocatore dell'Inter Hakan Calhanoglu. Ecco le sue dichiarazioni.

Inter, le parole di Calhanoglu

Su cosa proveranno di diverso stasera

“Non guardiamo indietro. Guardiamo ad oggi. Ci siamo preparati bene. Vedrete un modulo diverso. Abbiamo sicuramente voglia di vincerlo, ma dobbiamo essere concentrati e lucidi”.

Sulle ripartenze

“Dobbiamo stare attenti. Sappiamo le loro qualità. Hanno giocatori che fanno male, dobbiamo stare attenti sulle ripartenze. Proveremo a non lasciargliele. Loro pressano anche molto alti. Siamo preparati ma anche loro sanno che possono fare male”

“Ha detto bene. Dobbiamo avere la motivazione, ma anche non perdere la testa. Nei Derby bisogna essere sempre lucidi, avere sempre voglia di vincerlo, mantenendo però sempre la testa e non cadere nelle provocazioni degli avversari”