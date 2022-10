Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Rovella: salterà Milan-Monza

Pugno duro del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha inflitto due giornate di squalifiche a Nicolò Rovella. Il centrocampista del Monza è stato espulso per "avere, al 50' st, a gioco fermo, in reazione a una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria". Per questo motivo il giocatore non sarà presente a San Siro per la partita contro il Milan, valida per l'11^ giornata di Serie A.