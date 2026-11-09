Il Milan di Rúben Amorim espugna lo stadio Luigi Ferraris di Genova, superando per 2-1 il Genoa di Daniele De Rossi nella 11^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Un successo fondamentale firmato dalle reti di Alphadjo Cisse al 13' e Christian Pulisic al 19', che proietta il Diavolo al quarto posto in classifica a quota 24 punti proprio alla vigilia della sosta per le Nazionali di novembre. Nonostante il brivido finale causato dal gol rossoblù di Mikael Ellertsson all'88', i rossoneri hanno mostrato una solidità caratteriale ben diversa rispetto al pesante k.o. di Europa League contro il Ferencváros.

A Marassi, l'apporto dei leader carismatici della rosa – da Mike Maignan a Mario Gila, passando per la classe di Luka Modrić e la fisicità di Adrien Rabiot – si è fatto sentire eccome. Nel post-partita, il tecnico portoghese ha espresso tutto il suo orgoglio per la reazione del gruppo: "La cosa più importante era essere competitivi e lo siamo stati. Se approcciamo ogni gara così, allora siamo un passo più vicini a poterle vincere tutte. Le grandi squadre giocano in modo differente anche dentro la stessa partita: sono davvero soddisfatto".

La filosofia di Amorim: "Al Milan perdere deve essere la fine del mondo"

Il tecnico ex Sporting e Manchester United ha poi tracciato la strada a livello psicologico, spiegando cosa significhi davvero indossare una maglia gloriosa come quella del Diavolo. "È una questione di mentalità", ha sentenziato Amorim senza giri di parole. "Se giochi per il Milan, non ci sono giorni liberi. Non puoi presentarti come è successo giovedì e poi riaccenderti la domenica. Non è possibile. Non è un problema fisico, si tratta di avere ansia per la sconfitta. Se hai il 'panico' della sconfitta, sei consapevole che perdere è la fine del mondo".

L'allenatore ha però ammesso che il processo di crescita culturale richiede tempo e continuità, un fattore non ancora pienamente assimilato dall'ambiente rossonero: "Possiamo vincere ogni gara, ma non posso assicurare che raggiungeremo questo tipo di consapevolezza entro la fine di questa stagione. Non sento che ci sia ancora questo tipo di costanza".

La frecciata all'arbitro Massa e il piano per rigenerare Gonçalo Ramos

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Sollecitato dai cronisti sulla direzione di gara dell'arbitro– reo di non aver espulso il difensore genoanoper il vistoso placcaggio ai danni dilanciato a rete –, Amorim ha preferito non alimentare ulteriori polemiche dirette, lanciando comunque una chiara frecciata: "Non lo commento: voi dei media avete gli occhi, i canali. Avete visto la partita e potete giudicare autonomamente".In chiusura, il tecnico ha preso le difese di. L'attaccante portoghese ha fornito l'assist per la rete di Pulisic ma è apparso ancora lontano dai fasti realizzativi mostrati con la maglia delo della propria Nazionale: "Non stiamo ancora molto tempo nell'ultimo terzo di campo e non è colpa sua, è troppo lontano dalla porta. Quando riusciremo a stazionare stabilmente nell'area avversaria, Gonçalo segnerà tantissimi gol".