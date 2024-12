Ex Milan, Savicevic presente alla festa per i 125 anni: ecco chi mancherà

Dejan Savićević, ha ufficialmente confermato la sua partecipazione alla grande festa per i 125 anni del Milan

Come riportato da Repubblica e dal giornalista Enrico Currò, una delle leggende rossonere, Dejan Savićević, ha ufficialmente confermato la sua partecipazione alla grande festa per i 125 anni del club rossonero, in programma domenica nel pre-partita di Milan-Genoa.