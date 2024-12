Top News Milan: tra lo sfogo di Fonseca e il calciomercato rossonero

Il Milan vive una situazione piuttosto complicata in questo inizio di dicembre, con diversi infortuni che stanno minando le certezze di squadra e allenatore. La rosa a disposizione di Paulo Fonseca è stata ridotta ulteriormente a causa dei nuovi infortuni che hanno colpito alcuni giocatori chiave, rendendo ancora più difficile per i rossoneri affrontare il delicato periodo. I quotidiani, sportivi e non, hanno dedicato ampio spazio alla situazione del club rossonero nella mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre 2024, e le notizie in arrivo nel corso della giornata continuano a tenere alta l’attenzione sull’universo Milan. Vediamo insieme, ora, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA