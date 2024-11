Ex Milan, Balotelli e il debutto con il Genoa: rimediato subito un…

Dopo ben quattro anni di assenza, Mario Balotelli, ex Milan, è tornato a calcare i campi di Serie A, indossando la maglia del Genoa

Dopo ben quattro anni di assenza, Mario Balotelli, ex Milan, è tornato a calcare i campi di Serie A, indossando la maglia del Genoa nella sfida contro il Parma. L'allenatore Alberto Gilardino lo ha mandato in campo al minuto 86, sostituendo Ekhator in un momento cruciale della partita.