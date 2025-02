Empoli-Milan, Conceicao: “Davanti qualità tecnica incredibile. Ma …”

Empoli-Milan 0-2, così Conceicao nel post-partita

Sull'atteggiamento della squadra anche una volta rimasta in 10: "Non sono quello. Tante cose positive oggi. Ed altre su cui dobbiamo continuare a migliorare. Ho avuto la freddezza - ed è stato pericoloso - di non mettere subito un difensore centrale. Non ho voluto togliere nessuno dei giocatori offensivi perché volevo vincere la partita. Siamo il Milan, dobbiamo andare sempre oltre i nostri limiti. Per fortuna è andata bene, poi loro anche sono rimasti in dieci e abbiamo vinto. Contro una squadra aggressiva e su un campo difficile".