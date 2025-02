Empoli-Milan, arbitrerà Pairetto: Theo Hernandez se lo ricorda bene …

Empoli-Milan, designato Pairetto: precedente recente. Ecco come andò ...

Per quanto concerne i precedenti, Luca Pairetto è stato l'arbitro del famoso Fiorentina-Milan di inizio stagione con tre rigori assegnati tra viola e rossoneri. Per la verità i penalty erano tutti netti, ma il figlio d'arte si era perso il primo ed ha atteso che il VAR lo richiamasse. Non solo, perché in generale non aveva condotto una prestazione brillantissima nella gestione dei cartellini e anche a livello di falli fischiati. Inoltre al termine dell'incontro aveva espulso Theo Hernandez per le proteste successive al fischio finale. Da Lissone ci sarà invece quel Marco Serra di Milan-Spezia.