Empoli, Andreazzoli: “Maldini, tanta qualità. Ho fatto fatica a toglierlo”

Daniel Maldini con l'Empoli in questa stagione ha totalizzato 4 presenze in Serie A, di cui una da titolare. Il Milan ha deciso di mandarlo in prestito per la seconda stagione consecutiva con l'auspicio che il ragazzo possa trovare maggior minutaggio e crescere calcisticamente anche lontano da Milanello.

Durante la passata stagione, in forza allo Spezia poi retrocesso, era arrivato a quota 18 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Aveva trovato la via del gol in 3 occasioni, di cui una proprio a San Siro contro la squadra che lo ha cresciuto.

