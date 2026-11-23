Il Milan di Rúben Amorim convince anche Paolo Di Canio. Dopo il netto 5-1 rifilato al Frosinone a San Siro, l'opinionista di Sky Calcio Club ha promosso la squadra rossonera, soffermandosi soprattutto sulla mentalità mostrata dai giocatori e sul contributo dei nuovi protagonisti. Nel suo intervento, però, non sono mancate provocazioni destinate a far discutere, soprattutto nei confronti di Rafael Leão, per sette anni giocatore del Milan ma oggi in forza al Galatasaray e ormai lontano da Milano.

Di Canio esalta il Milan di Amorim: "Questa è una squadra seria"

Il giudizio di Di Canio parte da una considerazione sul cambiamento di mentalità della formazione rossonera. Secondo l'ex attaccante, il Milan attuale ha un'identità più riconoscibile e un atteggiamento collettivo che gli permette di affrontare le partite con maggiore continuità.

Di Canio ha poi individuato in Alphadjo Cisse e Diego Moreira due esempi del nuovo atteggiamento rossonero, arrivando a utilizzare paragoni decisamente provocatori: "Cisse vale già tre volte Leão, Moreira vale quattro Leão per la serietà, per l'incisività, per la qualità tecnica nella condivisione con i compagni e l'empatia".

Parole forti, che vanno oltre il semplice confronto tecnico. Per Di Canio, infatti, il valore dei due giovani non dipende soltanto dalle qualità individuali, ma soprattutto dalla capacità di mettersi al servizio della squadra e contribuire al gioco collettivo.

La stoccata a Leão: "Con lui il Milan sarebbe a metà classifica"

La parte più discussa dell'intervento riguarda inevitabilmente Rafael Leão. L'ex attaccante ha ripreso il tema delle critiche che gli erano state rivolte negli ultimi anni per le sue valutazioni sul portoghese, ribadendo la propria posizione anche alla luce dei risultati ottenuti dal Milan di Amorim.

"Perciò il Milan è una squadra seria. Con Leão quest'anno sarebbe stata a metà classifica", ha aggiunto Di Canio. Una provocazione particolarmente dura, che riaccende il dibattito sul peso del contributo individuale rispetto all'organizzazione collettiva.

Il giudizio dell'opinionista si inserisce nel confronto tra il Milan attuale e quello delle stagioni precedenti. La squadra di Amorim, secondo questa lettura, avrebbe trovato maggiore equilibrio grazie a giocatori disposti a sacrificarsi e a partecipare con continuità a entrambe le fasi di gioco.

Di Canio su Rabiot: "Qui potrebbe giocare anche bendato"

Nel corso del suo intervento, Di Canio ha parlato anche di, protagonista di un'altra prestazione di alto livello contro il Frosinone. Il francese ha confermato il proprio momento straordinario, contribuendo alla vittoria rossonera con qualità, inserimenti e assist.

L'opinionista ne ha riconosciuto le qualità, ma ha anche ridimensionato parzialmente il peso dei suoi numeri, chiamando in causa il livello difensivo di alcune squadre del campionato: "È bravo, ma qui potrebbe giocare anche bendato. Le ultime otto-dieci squadre in Serie A difendono in modo patetico. Vai dritto in porta con un passaggio verticale, è ridicolo".

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Un'osservazione che aggiunge un'altra chiave di lettura alla goleada di San Siro. Di Canio ha promosso il Milan e il lavoro di Amorim, ma ha anche evidenziato quanto gli spazi concessi dagli avversari possano facilitare il compito dei giocatori offensivi rossoneri.

Il messaggio complessivo resta comunque chiaro: per l'ex attaccante, il Milan ha cambiato volto e oggi può contare su una squadra più seria e coinvolta. Le parole su Leão faranno discutere, ma il confronto tra i protagonisti del presente e quelli del recente passato è destinato a proseguire.