Sulle parole di Inzaghi: "Da qualche anno c'è uno stress agonistico esagerato, non solo per l'Inter. Siamo tutti in attesa di una riforma nazionale ed internazionale. Se consideriamo che noi e la Juventus parteciperemo al Mondiale per Club questo ci deve far capire che il calendario è esagerato. Il derby ha un sapore a sé, l'aspetto motivazionale ha un ruolo importante e i nostri giocatori hanno questo concetto ben chiaro in mente. I 16 punti non si dovrebbero sentire, questo deve essere di monito per noi per fare il massimo".