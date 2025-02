Derby Milan-Inter, ecco dove seguirlo in tv — Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Il derby Milan-Inter è una partita che sarà trasmessa in diretta tanto su 'DAZN' quanto su 'Sky'.

Per vederlo su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214. Per vederla su 'Sky', invece, gli abbonati ai pacchetti 'Sky Sport' e 'Sky Calcio' dovranno sintonizzarsi sul canale 'Sky Sport Uno' (201), 'Sky Sport Calcio' (202), 'Sky Sport' (251) o, in alternativa, 'Sky Sport 4K' (213) per vederla in altissima definizione.

Ecco dove seguire invece il derby Milan-Inter su internet in streaming — Il derby Milan-Inter (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni e, invece, su 'Sky' a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani), però, può anche essere seguito in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN' e su 'Sky'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita. Gli abbonati 'Sky', invece, potranno vederla sull'app 'Sky Go', nonché sul servizio di streaming 'NOW', previa specifico abbonamento a parte, con gli stessi procedimenti tecnici di cui sopra.