Calciomercato Milan, possibile sorpresa ‘last minute’: ecco di chi si tratta

Il calciomercato invernale è arrivato agli sgoccioli: ci sono ancora due giorni pieni (oggi e domani) per concludere operazioni e il Milan, di fatto, non sembra aver concluso con l'acquisto di Santiago Giménez dal Feyenoord. L'allenatore Sérgio Conceição, infatti, ha avanzato un paio di specifiche richieste al club di Via Aldo Rossi e bisognerà capire, ora, se ci sarà tempo e modo per soddisfarle. Il tutto a poche ore da un derby di Milano, il terzo della stagione, che si preannuncia avvincente: quella odierna è una domenica di fuoco!