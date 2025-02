Derby Milan-Inter, Inzaghi polemico sul rigore non concesso: poi elogia i rossoneri

Sulla prestazione: "I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre. Ho parlato con loro e gli ho fatto i complimenti. Abbiamo avuto tre pali, tre gol annullati e un rigore clamoroso su Thuram non dato. Non c'è bisogno che lo rivedo. Bisogna fare i complimenti al Milan che non ha mai mollato. Squadra intensa, di gamba. C'è rammarico perché vogliamo sempre vincere. Non ci siamo fatti abbattere dagli episodi".