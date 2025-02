Derby Milan-Inter: il pareggio che manca dal lontano marzo 2022

Il derby tra Milan e Inter di domenica 2 febbraio segnerà un altro capitolo della rivalità più accesa del calcio italiano. In effetti, il confronto tra le due milanesi è diventato quasi una consuetudine negli ultimi anni, con ben 14 sfide tra campionato, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia nelle ultime quattro stagioni. La frequenza con cui le due squadre si sono incontrate non ha fatto altro che intensificare la già forte rivalità, rendendo ogni incontro una battaglia non solo sportiva ma anche emotiva.