Derby Inter-Milan, Inzaghi: “Grande soddisfazione, ma ora viene il difficile”

Su Mkhitaryan : "Mkhitaryan lo conosciamo. Guardo i miei ragazzi, quello che danno in allenamento e quello che riusciamo a preparare. Ero preoccupato perché abbiamo avuto giocatori rientrati solo a 24 ore dalla partita".

Sulla vittoria di oggi : "Mi fa piacere, per tutta la nostra gente e la nostra società. Sappiamo cosa significa il derby, i quattro vinti dell'anno scorso ci hanno portato un trofeo e una finale di Champions. Siamo solo alla quarta giornata però, è ancora lunghissima".

Sui cambi : "Importantissimi. Giochiamo ogni tre giorni e ho fatto i complimenti a tutta la squadra. In quel momento della partita avevamo bisogno, anche se sul gol di Leao non c'erano avvisaglie. Tecnicamente possiamo fare molto meglio ma abbiamo giocatori che avevano speso fisicamente e mentalmente. I subentrati ci hanno dato un grande aiuto".

Sul gruppo a disposizione : "Abbiamo cambiato 12 giocatori e non è poco. Tutti i subentrati sono giocatori nuovi. La stagione scorsa ci ha dato consapevolezza, dobbiamo continuare così e siamo molto soddisfatti di questo inizio. Ora arriva il difficile e dobbiamo farci trovare pronti". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

