Il Diavolo, però, ha anche accorciato le distanze sull'Inter, ora avanti di 7 punti, e ha quindi riaperto - seppur parzialmente - i giochi nella corsa Scudetto. L'esito del match, però, sarebbe potuto essere diverso se al 95' l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 avesse concesso un calcio di rigore ai nerazzurri per un fallo di mano di Samuele Ricci in area milanista. Penalty che non sembra davvero esserci, nonostante qualche addetto ai lavori di fede interista non la pensi proprio così.

Biasin: "Non esiste un palazzo che manovra". Poi la stoccata di Mauro — Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso nerazzurro, negli studi di 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', ieri sera ha infatti detto: "Questa sera per l'Inter solo cattive notizie: ha perso un altro derby e ha giocato male. Forse c'è una mezza buona notizia. Dopo tutto quello che sentiamo dire, da settimane, sull'Inter favorita, che deve vincere perché lo vuole il palazzo, quanto meno dopo Inter-Lazio dell'anno scorso, Inter-Roma dell'anno scorso e questo rigore, magari si accorgeranno che non esiste un palazzo che manovra".

E, a quel punto, è arrivato il commento di Massimo Mauro, ex centrocampista in Serie A di Catanzaro, Udinese, Juventus e Napoli, con una frase destinata a far discutere. "Fabrizio, inventeranno un altro V.A.R. come quello che è stato per non far vincere la Juventus, vedrai che lo faranno anche per l'Inter". Mauro, in passato, non aveva mai nascosto di essere contro la tecnologia V.A.R. e ha trovato lo spunto giusto per poterlo ribadire pubblicamente.