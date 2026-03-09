Pianeta Milan
DERBY

Cesari sul mani di Ricci nel derby Milan-Inter: “Il braccio si apre, facilissimo da vedere al VAR”

L'ex arbitro internazionale Graziano Cesari, durante 'Pressing', ha giudicato da rigore il mani di Samuele Ricci al 95' del derby Milan-Inter di ieri sera a 'San Siro'. La partita è stata vinta per 1-0 dai rossoneri di Massimiliano Allegri
Ieri sera a 'San Siro' il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 il derby di Milano numero 246 della storia: per battere l'Inter di Cristian Chivu è bastato un siluro sotto la traversa di Pervis Estupinan al 35'. Il veleno della stracittadina, però, è arrivato nella coda. Al 95', infatti, l'arbitro - il signor Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 - non ha concesso un penalty ai nerazzurri per un presunto fallo di mano di Samuele Ricci in area di rigore rossonera.

Derby Milan-Inter, l'analisi del mani di Ricci secondo Cesari

Un episodio su cui anche Rosario Abisso e Marco Di Bello, i colleghi rispettivamente al V.A.R. e all'A.V.A.R., hanno ritenuto opportuno lasciar proseguire. Sebbene praticamente tutti i moviolisti abbiano concordato sul come Doveri abbia fatto bene a non concedere il calcio di rigore e nonostante anche l'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) in queste ultime ore abbia fatto trapelare il suo sostegno alla decisione del fischietto romano, c'è anche chi va controcorrente.

Come l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari che, alla moviola di 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', ha detto: "Fino al 92esimo Doveri è andato bene. Doveri aspetta una segnalazione, un aiuto dal V.A.R., che sono Abisso e Di Bello. Doveri non vede il tocco con il braccio di Ricci. Il braccio destro si apre, non è congruo la corsa, va verso il pallone e si ritrae. È facilissimo da vedere al V.A.R.. È sudditanza psicologica nei confronti di un arbitro esperto e importante come Doveri". Sarà.

