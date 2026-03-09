Come l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari che, alla moviola di 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', ha detto: "Fino al 92esimo Doveri è andato bene. Doveri aspetta una segnalazione, un aiuto dal V.A.R., che sono Abisso e Di Bello. Doveri non vede il tocco con il braccio di Ricci. Il braccio destro si apre, non è congruo la corsa, va verso il pallone e si ritrae. È facilissimo da vedere al V.A.R.. È sudditanza psicologica nei confronti di un arbitro esperto e importante come Doveri". Sarà.