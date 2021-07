Commissione medica FIGC: “Obbligo vaccinale non applicabile in Serie A”

Gianni Nanni, membro della Commissione Medica della FIGC, ha parlato della riapertura degli stadi e dell'obbligo vaccinale

Gianni Nanni, membro della Commissione Medica della FIGC, ha parlato della riapertura degli stadi e dell'obbligo vaccinale per calciatori e staff. Al contrario di quanto fatto dalla FA, la Federazione calcistica inglese, non è possibile imporre il vaccino a tutti, almeno stando alle parole di Nanni a 'Radio Punto Nuovo': "Quello inglese è di sicuro un modello molto drastico, ma anche molto efficace. Dinanzi ad una pandemia ci vogliono delle regole precise e bisogna assicurarsi poi che vengano rispettate. Dal punto di vista dell'applicabilità in Italia, non ne sono convinto. Non può esser data l'obbligatorietà per il vaccino. Si possono prendere, però, altre cose: chi decide di non vaccinarsi, deve poi prendersi le proprie responsabilità e farsi carico delle spese mediche che ne conseguono. E se crei un focolaio all'interno di una squadra, di un'azienda o di una scuola, devi pagarne anche le conseguenze".