La partita contro i rossoblù ha evidenziato i problemi difensivi del Milan ed uno dei protagonisti in negativo è stato proprio Hernandez. Il terzino francese, offensivamente, ha giocato poco, mentre in difesa non è stato aggressivo come chiede il suo allenatore. Il capitano rossonero, poi, è stato messo in difficoltà quando Zappa e Zortea attaccavano.