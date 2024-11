Cagliari-Milan, Leao raggiunge un traguardo importante: ecco quale

Con la doppietta segnata nel match Cagliari-Milan, Rafael Leao ha raggiunto un importante traguardo in Serie A: ecco qual è.

Grazie alla doppietta segnata oggi pomeriggio, Leao è arrivato a quota 50 gol in Serie A. Con la maglia del Milan, invece, ha segnato 61 gol in totale e, così facendo, ha superato Luciano Chiarugi, il quale ha segnato 60 gol in rossonero.