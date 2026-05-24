Cagliari-Milan, Pisacane orgoglioso: “Abbiamo fatto una grande partita”

Da cosa dipende il suo futuro e sul piazzamento in classifica: "Intanto come ho sempre detto il mio rapporto con Cagliari e col Cagliari va oltre il contratto, che c'è. Io mi vedo al Cagliari, poi i matrimoni si fanno in due. Però penso che la società sia contenta. Per l'obiettivo e per ciò che abbiamo fatto. Non è facile raggiungere la salvezza come abbiamo fatto noi, con difficoltà e infortuni, che hanno tutti. Però ci siamo salvati con i giovani e alcuni senatori che hanno dimostrato senso di appartenenza. Siamo felici, perché chiudere così rende giustizia soprattutto a loro per il percorso che hanno portato avanti".