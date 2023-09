Cagliari-Milan, Pioli: “Adli è un giocatore intelligente. Può fare bene”

Su Adli : "Lo abbiamo provato da due mesi, è un giocatore intelligente. Può fare bene in questo ruolo".

Su Cagliari-Milan e i ricordi su Ranieri : "Sicuramente è un collega che stimo, sia professionalmente che personalmente. Mi fa sempre piacere incontrarlo. Si gioca per vincere. Oggi partita impegnativa".

