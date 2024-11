Sulle palle centrali: "In realtà nel primo tempo non siamo sempre riusciti a fare la stessa preparazione. Alle volte siamo stati frenetici perdendo palloni in ripartenza. Nel secondo tempo abbiamo avuto la bravura di costruire con meno frenesia. Guardando i numeri è quasi un peccato averla pareggiata. Umilmente dobbiamo dire che abbiamo affrontato una grande squadra che aveva giocato pochi giorni fa".