Cagliari-Milan, Fonseca: “Non possiamo prendere gol così. Camarda …”

Cagliari-Milan, Fonseca striglia il gruppo: poi dice tutto su Theo, Leao e Camarda. E sul gol annullato ...

Sulla difesa: "Il problema del Milan oggi non è stato con la palla, ma difensivo. Grandi difficoltà sui cross del Cagliari. Su 26 duelli aerei ne abbiamo vinti solo otto, non si può vincere una partita così. Anche quando siamo passati alla linea a cinque abbiamo preso gol. Non si può vincer così".