Cagliari-Milan, Condò: “Il Milan doveva confermare il suo flusso”

"La settimana scorsa c'era Monza-Milan e il tenore dei nostri commenti era stato: Leao sta tornando indietro e la squadra sta avanzando. Ora le cose sono cambiate: Leao sta tirando il gruppo, mentre la squadra, soprattutto in difesa è rimasta indietro. Il Milan doveva confermare il suo flusso di entusiasmo dalla vittoria del 'Bernabeu' in qualche modo. E invece tutto si è arrestato, soprattutto per colpa della difesa".