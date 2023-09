Cagliari-Milan, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Serie A News

IL VICE-KRUNIĆ E LA TECNICA PER RIBALTARE LA FISICITÀ

Prima volta senza Krunić. Finora Pioli ha cambiato giocatori e posizioni ma mai il regista, il bosniaco aveva totalizzato 515' su 515' prima del problema muscolare col Verona. Non sarà semplice rinunciarci per lo sviluppo del piano-gara, in Sardegna e non solo. I principi non cambieranno però, in base all'alternativa scelta, cambierà qualche caratteristica in quel ruolo. In lizza ci sono Adli e Reijnders. Il centrocampo sarà prevedibilmente una zona nevralgica, la linea a cinque del Cagliari metterà densità e aggressività in particolare con Makoumbou e Sulemana: fondamentale la pulizia e la velocità di palleggio per uscire dalla mischia. La tecnica per ribaltare la fisicità, anche se i rossoneri dovranno aspettarsi di sporcarsi comunque le mani; e allora Loftus-Cheek, come Musah e Pobega, potranno dare una grossa mano.