Il Milan sta giocando il secondo tempo contro il Cagliari. I rossoneri hanno chiuso il primo tempo in rimonta per 1-2. Al 59' scende sulla fascia Pulisic, palla per Loftus-Cheek che da fuori non sbaglia. Rossoneri che trovano un importante 1-3, dopo un inizio della ripresa non eccelso.