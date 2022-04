Bologna-Inter, domani Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso

Domani il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato dall'Inter in merito alla sfida non disputata contro il Bologna

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', domani il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato dall'Inter, qualche settimana fa, in merito alla partita non disputata contro il Bologna. Una gara che sarebbe dovuta svolgersi il 6 gennaio, ma a causa delle tante positività al Covid riscontrare all'interno della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic i rossoblù non sono potuti scendere sul terreno del 'Dall'Ara'. Qualora il ricorso non dovesse essere accolto, allora la partita verrà recuperata, come già accordato, il 27 aprile.