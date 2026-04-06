Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bartesaghi all’intervallo di Napoli-Milan: “Bisogna avere più pazienza”
NAPOLI-MILAN
Bartesaghi all’intervallo di Napoli-Milan: “Bisogna avere più pazienza”
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Maradona' di Napoli
"Bisogna avere più pazienza, dopo un po' loro si allargano e si allungano. Bisogna trovare gli spazi giusti"
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