PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bartesaghi all’intervallo di Napoli-Milan: “Bisogna avere più pazienza”

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Bartesaghi all’intervallo di Napoli-Milan: “Bisogna avere più pazienza”

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Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Maradona' di Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Bisogna avere più pazienza, dopo un po' loro si allargano e si allungano. Bisogna trovare gli spazi giusti"

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