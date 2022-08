Atalanta-Milan, Tomori: “Duvan fortissimo, pronti all’uno contro uno”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 al 'Gewiss Stadium'. Queste le sue dichiarazioni. "Duvan Zapata è fortissimo. Dobbiamo essere pronti per ogni uno contro uno, loro sono forti. Non solo Duvan, ma anche Muriel e Lookman". Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o diretta streaming >>>