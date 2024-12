Atalanta-Milan: presenti gli osservatori di Milojevic al Gewiss Stadium

La sfida contro il Milan si preannuncia quindi come un banco di prova importante per la squadra di Milojevic, che cercherà di fare buon viso a cattivo gioco dopo un avvio difficile in Europa. Il Milan, dal canto suo, dovrà fare attenzione alla voglia di riscatto degli serbi, con la qualificazione agli ottavi di Champions che resta un obiettivo ambizioso per entrambe le formazioni.