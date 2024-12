Queste sono state le parole di Scaroni: “Era fallo quello di De Ketelaere sul gol? Io non opino mai le decisioni degli arbitri, che per definizione hanno sempre ragione …”. Insomma, il numero uno rossonero ha di fatto preso le distanze dallo sfogo di Paulo Fonseca nell'immediato post-partita del 'Gewiss Stadium'. LEGGI ANCHE: Infortunio Pulisic, salta Milan-Stella Rossa e non solo. Tre opzioni per sostituirlo >>>