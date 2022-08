Atalanta-Milan, Pioli: “Volevamo e potevamo vincere. E sul mercato…”

Sulle sostituzioni:"Non ho cambiato i giocatori per prestazioni insufficienti, ma perché ne ho tanti forti. Messias ha fatto una partita eccellente, Rafa (Leao, ndr) ha strappato, anche se vorrei entrasse più l'area. Sono soddisfatto, ma ho cambiato anche le posizioni: Theo largo, le due punte, Charles trequarti. Abbiamo questa possibilità e ci è mancato poco per vincere la partita. Alla fine, se andiamo a contare, l'Atalanta ha fatto due tiri in porta: vuol dire che abbiamo fatto una grande gara in entrambe le fasi".