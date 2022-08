Atalanta-Milan, Gasperini: “Scontro diretto? Loro in corsa per lo scudetto”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato del Milan alla vigilia della gara del Gewiss Stadium contro i rossoneri. Queste le parole del tecnico degli orobici in risposta a chi dice si tratti di scontro diretto: "A me pare eccessivo, questo lo dite voi: il Milan gioca per lo scudetto. E i nostri obiettivi non dipendono dalla partita di domani, che ci può solo dire il livello di competitività rispetto alla squadra che ha vinto il campionato. Sicuramente non l’avversario più comodo per cercare subito un’inversione di tendenza rispetto al rendimento in casa negativo dell’anno scorso". Milan, le top news di oggi: Krunic out per Bergamo. Mercato, piace Moriba