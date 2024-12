Visnadi su Fonseca: “Mancava solo l’allenatore complottista”

Gianni Visnadi, sul proprio profilo X, ha commentato le dichiarazioni di Fonseca dopo i 2-1 in Atalanta-Milan, scrivendo: “Mancava solo l’allenatore complottista. Fonseca, anziché non dormire per le designazioni arbitrali, sarebbe meglio si preoccupasse di sfruttare meglio le qualità tecniche della sua squadra, che vale molto più di 22 punti in 14 partite. E gli arbitri non c’entrano”.